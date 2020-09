3









Tre gol e tre punti, non poteva cominciare meglio l’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve. Nuove idee, alcuni rinforzi subito in campo e la personalità di lanciare un giovane come Frabotta senza paura. Segnali di mercato in uscita, anche. A partire già dal giorno della vigilia della vittoria contro la Sampdoria, quando nella lista dei convocati non c’era Luca Pellegrini (nonostante l’infortunio di Alex Sandro): la Juve ha valutato l’ipotesi di tenerlo in rosa come vice del brasiliano, ma l’esclusione dalla gara di ieri è un indizio per il possibile addio del giocatore. Pellegrini ma non solo: a poco meno di due settimane dalla fine del mercato, ci sono ancora dei giocatori in bilico in casa Juve. Alcuni con la valigia già pronta, altri che vogliono convincere il nuovo allenatore e qualcun’altro per il quale la dirigenza valuterà eventuali offerte. Giorni caldi per Paratici e il suo staff, ultimi giorni a disposizione per trovare il centravanti e sfoltire la rosa.

