Quando fai fuori un giocatore dalla lista Champions vuol dire che ci punti poco. Fiducia azzerata. A Emre Can è successo questo, e ora il centrocampista tedesco è una bomba a orologeria. Non ha mandato giù la decisione dell'allenatore e della dirigenza, doveva essere ceduto nel mercato estivo e invece è ancora lì, ma vive questi mesi quasi da separato in casa.



L'ESCLUSIONE DI PAVO - Storie già viste, quando di mezzo c'è Maurizio Sarri. Già, perché Emre Can è solo l'ultimo fatto fatto fuori dall'allenatore, che nel corso degli anni ha dovuto affrontare situazioni simili a quella dell'ex Liverpool. Un esempio? Chiedete a Leonardo Pavoletti come ha vissuto i sei mesi a Napoli da gennaio a giugno 2017: dieci presenze totali tra campionato e Coppa Italia, ma quasi sempre spezzoni di partita. Gol? Zero. Lì davanti c'erano Callejon, Mertens e Insigne. Difficile che Sarri cambiasse qualcosa. E così Pavo era diventato poco più di un esubero nonostante i 18 milioni spesi per prenderlo dal Genoa. Sarri è rimasto tre stagioni in azzurro, nelle quali ha fatto fuori anche altri giocatori come Gabbiadini e Rog.



UN ITALIANO FATTO FUORI AL CHELSEA - Altro giro, altro escluso: Davide Zappacosta. Il terzino è dovuto tornare in Italia - alla Roma - per trovare un po' di spazio. Solo quattro presenze in campionato nel Chelsea di Sarri, per il quale il terzino italiano era il vice Azpilicueta, il giocatore della rosa che a fine stagione aveva più presenze. Porte chiuse per Zappacosta nonostante le 35 partite giocate nella stagione precedente con Conte in panchina, e proprio nella seconda parte dell'era Sarri l'ex Torino aveva iniziato a pensare a un ritorno in Serie A. L'allenatore non ama avere rose profonde e se deve fare fuori qualcuno non guarda in faccia nessuno, così è bastato qualche mese a una colonna come Cesc Fabregas per perdere il posto da titolare e vedere il campo solo a sprazzi. Destini simili e stesso risultato: tutti gli esclusi di Sarri alla fine sono stati ceduti. Il prossimo potrebbe essere Emre Can.