Comincia a Parma l'avventura in campionato della Juventus campione d'Italia, a caccia del nono titolo consecutivo. Un confronto che nella scorsa stagione ha regalato emozioni e sorprese: al Tardini la Juve ebbe ragione di misura, trovando l'1-2 nella ripresa con un gol di Matuidi; all'Allianz Arena il Parma mise a segno una splendida rimonta passando dal 3-1 al 3-3 nel finale con una doppietta di Gervinho. Le quote Stanleybet.it sono però tutt'altro che equilibrate: il «2» bianconero vale solo 1,28, il pareggio è a 5,25, la vittoria del Parma si gioca a 10.



Le quote Stanleybet.it per la vittoria del campionato privilegiano ancora una volta nettamente la Juventus. Il nono alloro di fila vale appena 1,45. Alle spalle della lepre bianconera, l'Inter ha scavalcato il Napoli: il trionfo nerazzurro si gioca a 5,00, gli uomini di Ancelotti seguono a ridosso, a 6,00. Lontane le altre: il Milan è a 25, la Roma a 50, l'Atalanta a 60, la Lazio a 75. In tripla cifra il resto del plotone.