Neymar andrà via dal Psg? Secondo quanto raccontato da Le Parisien, è in preparazione il divorzio tra le parti. Scrive così il quotidiano francese, con focus specifico sul Paris: "Una separazione sembra inevitabile tra il numero 10 brasiliano e il club della capitale. Resta da trovare una via d'uscita. Il Chelsea potrebbe diventare una delle pretendenti ad accoglierlo nella prossima stagione. Sarà senza dubbio la soap opera dell'estate. Neymar non si sente più a suo agio al PSG. Non ha chiesto di andarsene, non ancora, non ufficialmente, ma è lo stesso. Indirettamente, il messaggio è già partito, in entrambe le direzioni. Il Paris ha fatto sapere che non lo tratterrà a tutti i costi e lui ha appena avvisato, tramite i suoi amici più stretti, di voler lasciare Parigi in questa sessione di mercato. Quest'estate, quindi, il PSG e Neymar vogliono divorziare, si stanno preparando, ma nessuna delle due parti sa ancora se riuscirà a ottenere il risultato che desidera. La partenza di Neymar diventerà sicuramente la saga di luglio e agosto".