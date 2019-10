Massimilianoha deciso: quest'anno sarà semplicemente sabbatico. Per questo, il tecnico ex Juve non tornerà ad allenare. Chiaramente non ora, mentre il futuro è tutto da scrivere. Da parte del livornese, infatti, c'è la volontà ferrea di rispettare la scelta ormai presa e comunicata a fine estate alla sua famiglia e ai suoi amici. Per carità, da Livorno c'è chi giura che il tecnico abbia già una gran voglia di ripartire: e dando uno sguardo veloce a chi l'ha sondato, dal Tottenham al Paris Saint Germain, passando per la chance Real Madrid , le ghiotte occasioni non mancano. Dunque, che ritorni prima del previsto? Difficile prevederlo: ma Max, si sa, è un personaggio capace di tutto. Non solo in campo.