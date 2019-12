Secondo quanto riportato dalla stampa francese continua il lavoro lungo l'asse Parigi-Torino fra PSG e Juventus per lo scambio dei centrocampisti Leandro Paredes ed Emre Can. Intanto, continua il pressing del Psg su Mattia De Sciglio. I francesi hanno individuato nel terzino della Juve come possibile rinforzo per gennaio, ma i bianconeri non hanno nessuna intenzione di venderlo e hanno respinto anche una proposta di scambio con Thomas Meunier che va in scadenza al termine della stagione così come il compagno di squadra Kurzawa.