Ieri Wojciech Szczesny è finito nuovamente sul banco degli imputati per le prestazioni poco convincenti in maglia Juve, dopo la sconfitta per 2-1 patita a Napoli e figlia di almeno una sua incertezza. Un tema ormai ricorrente nei discorsi sulla Juventus è quello sull'opportunità o meno di continuare a impiegare il portiere polacco come titolare.