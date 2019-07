Immagini e suoni bianconeri dalla Cina, praticamente in tempo reale.i quali, alla fine della cena, decidono di “postarsi” regalando ai tifosi scampoli di simpatico divertimento conviviale. E il selfie collettivo diventa, come sempre, subito virale.I nuovi arrivati, compreso Gigi Buffon, sono stati messi sotto esame dalla vecchia guardia per ciò che riguarda l’arte del canto. In un improvvisato ma spontaneo karaoke sono sfilati a capotavola quelli della prima volta.“Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno che la sanno anche i bambini.Neppure Maurizio Sarri naturalmente, ha potuto sottrarsi al battesimo musicale. Sicchè ha riunito tutti gli uomini del suo staff che ha coraggiosamente intonato la sua canzone preferita.Non soltanto una canzone, ma un segnale o comunque una tendenza del tutto nuova per un ambiente, quello bianconero, la cui dirigenza di un tempo obbligò i giocatori a scendere in campo con il lutto al braccio per la morte di un Savoia. Aria nuova, dunque, per una piccola ma interessante “rivoluzione” già in atto.