Sergino Dest è stato uno degli obiettivi di mercato di Fabio Paratici, ma alla fine non è arrivato nessun terzino dal mercato e il classe 2000 americano (di origini olandesi) dall'Ajax ha preso la direzione della Catalogna. Così ha parlato a BeIN Sports: "Il Barcellona è il più grande club del mondo, i miei primi giorni qua sono davvero emozionanti, ho potuto conoscere Lionel Messi... giocare qui è un sogno divenuto realtà. Sono giovane ma mi piacciono le sfide, questa era un'opportunità e appena il mio agente mi ha parlato del Barça son voluto venire qui per poter giocare insieme ai migliori".



INTRECCI BIANCONERI - Dest ha poi parlato di un ex e di un attuale giocatore della Juventus. Prima ha infatti parlato del suo idolo Dani Alves, poi ha aggiunto: "Sarà davvero molto speciale giocare insieme a Messi contro Cristiano Ronaldo nel girone di Champions League, non vedo l'ora".