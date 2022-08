La parabola diè in picchiata. L'argentino non rientra più nei piani dele nonostante sia stato accostato a diverse squadre sul mercato - tra cui in passato anche la- al momento non ha trovato una destinazione. Complice anche il suo ingaggio super, Icardi si trova in una sorta di gabbia dorata a Parigi, dalla quale lo stesso club francese vorrebbe farlo uscire. Ma come? Da qualche giorno, scrive L'Equipe, "con le cattive". Icardi è stato infatti messo ai margini della rosa insieme agli altri esuberi (Herrera, Draxler, Kurzawa, Gueye e Kehrer) che si allenano a orari diversi e con staff diversi rispetto alla prima squadra. E come se non bastasse, il club ha prospettato loro la possibilità di giocare con la squadra National 3 digestita dal Psg.