La Juve vuole voltare pagina dopo il ko in Coppa Italia. Due partite (semifinale col Milan e finale col Napoli) per riprendere confidenza con il campo in vista della ripartenza del campionato: lunedì ricomincia la Serie A della Juve, che ripartirà dalla trasferta di Bologna. Fondamenale conquistare i tre punti per tenere staccata la Lazio nella corsa scudetto. E se arrivasse un gol su punizione?