Secondo quanto riportato da Radio Marte, nota emittente napoletana, Mauro Icardi non avrebbe sciolto il nodo cruciale del suo futuro. Da Napoli fanno sapere che Wanda e il suo entourage spingono verso gli azzurri: Mauro potrebbe abbracciare la possibilità partenopea, anche perché si tratterebbe di un'operazione vantaggiosa sotto tanti punti di vista. Dal punto di vista economico sicuramente, ma anche per il ruolo centrale che avrebbe nella formazione di Carlo Ancelotti. Icardi non ha mai accettao il Napoli: De Laurentiis per questo ha imposto un ultimatum, e non andrà oltre questa settimana. Icardi riflette, ma Wanda ha deciso.