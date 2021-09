Il Napoli cade 5-1 contro il Benevento. Un duro colpo in amichevole per la squadra di Spalletti, che perde e cade rovinosamente a pochi giorni dalla Juve. Cinque gol pesanti, ma non ritenuti significativi dai più in quel di Napoli. E c'è anche un "colpevole". Come riporta Il Roma, infatti, Davide Marfella, terzo portiere del Napoli, è apparso molto in difficoltà e autore di una prestazione decisamente negativa. Il quotidiano afferma: "Contro la Juventus serve assolutamente David Ospina, sperando torni in buone condizioni".