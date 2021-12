Dalla rubrica di calciomercato.com, Napolimania:"Godete finché potete. Sono tutti più felici con Milan e Inter prime in classifica. Non si vedeva l'ora di spodestare il Napoli dalla vetta. Tra infortuni, sviste degli arbitri e del Var il povero Spalletti ha dovuto alzare bandiera bianca permettendo a Pioli e Simone Inzaghi di effettuare il sorpasso. Ha perso tutti gli uomini chiave il tecnico di Certaldo. Uno dopo l'altro si sono fermati quei calciatori che stavano facendo la differenza. Dall'Inter all'Atalanta c'è stata una tempesta perfetta che ha affollato l'infermeria partenopea. Domenica sera contro la Dea mancavano Osimhen, Anguissa, Fabian, Insigne, Koulibaly e Manolas. E per non farsi mancare nulla durante l'incontro si è fatto male pure Lobotka. Si temeva il crollo totale al cospetto del Gasp e i suoi poderosi ragazzi. Ed, invece, gli azzurri se la sono giocata fino alla fine riuscendo anche a rimontare. Poi, però, ci si è dovuti arrendere."