Carlo Alvino, noto tifoso del Napoli, ha parlato a Radio Goal del problema portieri in vista della sfida contro la Juventus: "Caso Ospina? Dal Napoli filtra serenità, il club è assolutamente tranquillo e non si è fatto prendere dallo spavento. David Ospina, quindi, sarà regolarmente in campo sabato contro la Juventus nel nostro stadio. La dirigenza del Napoli si sta muovendo per avere a disposizione l'estremo difensore colombiano tra i pali contro la squadra bianconera. I tempi sono purtroppo molto stretti, ma tutto sommato permettono di avere il calciatore non proprio all’ultimo secondo. I dirigenti sono convinti che non ci sarà alcun problema”.