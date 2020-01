Attraverso i social, il giornalista di Radio Marte, Raffaele Auriemma, ha parlato di un possibile scambio di mercato tra Juve e Napoli: "Si parla dello scambio De Sciglio-Hysaj con la Juve. Gattuso conosce bene De Sciglio, lo ha avuto un anno al Milan. Si dirà: non è meglio un esterno sinistro? Sì, ma solo se Ghoulam accettasse di giocare altrove. In caso contrario, il Napoli non può prendere un esterno sinistro. Ecco perché si profila lo scambio con la Juve. Altrimenti, lo sapete, il nome che piace a Gattuso è Rodriguez del Milan, che ha giocato 70 partite con Gattuso", le parole riportate da TuttoNapoli.