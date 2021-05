Il valzer delle panchine di Serie A deve ancora prendere vita concretamente alla fine di questa stagione, ma il valzer delle voci di mercato è già entrato nel vivo. Anzi, nel vivissimo. E oggi Radio Kiss Kiss ha lanciato un'indiscrezione clamorosa. Secondo l'emittente napoletana, infatti, il successore di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli può essere Massimiliano Allegri. Questo solo nel caso in cui Zinedine Zidane restasse al Real Madrid però. Altrimenti Allegri andrebbe a Madrid per il post-Zizou. In tutto questo, non viene nominata la Juventus...