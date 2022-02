Salvatore Caiazza, a Calciomercato.com, parla così del mercato della Juve: "​Sta andando forte il Napoli così come ha cantato Morandi al Festival di Sanremo. Sta aprendo tutte le porte Spallettone grazie ai suoi attaccanti. Ma non scopre le carte. Il club partenopeo, assieme al Milan, non ha avuto bisogno di rinforzi a gennaio. È rimasto come stava tranne che per la sostituzione di Manolas con Tuanzebe. La Juventus è riuscita a “scippare” un altro giocatore alla Viola con un'operazione magistrale. Trovando poi negli amici del Tottenham la giusta formula per far “quadrare” i conti. “Chiamali fessi” diceva Totò. Il buon Paratici si è preso Kulusevski e Bentancur togliendo così un po' di peso economico alla Vecchia Signora. “Che si fa per campare...”. Ma quando ci si lascia in maniera “serena” è impossibile non contraccambiare".