Le prestazioni e i risultati della Juventus sono sempre particolarmente interessanti anche per i tifosi ed i giornalisti napoletani che con Maurizio Sarri sulla panchina bianconera hanno un motivo in più per seguire e gufare la squadra bianconera. Dopo il pareggio contro il Team-K League la testata Tuttonapoli ha scelto un titolo piuttosto duro contro l'ex tecnico azzurro. ​"Sarri stecca anche contro una selezione coreana", scrivono da Napoli dove evidentemente va molto di moda seguire i colori bianconeri.