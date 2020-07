1









Santini, a 7 Gold, ha parlato della possibilità che Sarri vada comunque via dalla Juve: "Maurizio Sarri, nonostante la vittoria dello Scudetto, non ha la sicurezza assoluta di restare sulla panchina della Vecchia Signora. Non è escluso che il coach di Figline Valdarno possa lasciare la Torino bianconera nelle prossime settimane. Qualora la Juventus non facesse bene in Champions League, Sarri potrebbe essere esonerato. Al suo posto arriverebbe Massimiliano Allegri, ex coach della Vecchia Signora. Attenzione per: si fa un clamoroso nome per la dirigenza della Juventus. Mi riferisco a Tare, ora alla Lazio. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane".