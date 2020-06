Non sono passate inosservate le dichiarazioni di ieri da parte del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha attaccato "Tradito da Sarri con la volgare scusa dei soldi" , le parole del patron azzurro. Che ancora una volta non ha perso occasione per attaccare il suo vecchio allenatore.L'edizione odierna de Il Mattino racconta la reazione di Sarri, che avrebbe sorriso, divertito, non nascondendo il fastidio di quelle dichiarazioni. Ma il tecnico della Juventus non replicherà: "Non ne vale la pena", avrebbe confidato al suo staff. Vedremo quali parole userà in conferenza stampa per commentare le ultime uscite di ADL. Tra le mura della Continassa, di sicuro la carica sarà aumentata.