A Radio CRC, Sandro Ruotolo ha parlato del possibile passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus: "Il Sarrismo è parte di tutti i tifosi del Napoli. Il calcio non è solo bilanci ma passione e vedere Sarri lì con dei ragazzi che giocano in maniera genuina fa vivere momenti felici. Per me, il Sarrismo e Sarri sono stati uno stato d'animo. Sarri, in punta di piedi, è andato in Premier League e ha portato un'idea di calcio che passerà alla storia. Mi innamorai di Sarri quando lo vidi in tuta e la barba incolta con la sigaretta. Amo questo tipo di allenatori che ci mettono l'anima. Continuo a ritenere che Sarri sia l'anti-juve; penso che bisognerà attendere la decisione del Chelsea. Sarri è stato il collante tra società e tifoseria e i tifosi hanno il diritto di sognare. Ieri sera eravamo tutti contenti per lui e chi si scorda la dedica che ci ha fatto", le sue parole riportate da TuttoNapoli.