Il noto giornalista napoletano e speaker di punta della radio ufficiale del Napoli Kiss Kiss, Paolo Del Genio, ha risposto per le rime alle prime parole di Maurizio Sarri come allenatore della Juventus: "La sua conferenza ci ha fatto capire che se quello era lui... siamo di fronte a un cambio di personalità, praticamente improvviso. Conoscendo le conferenze stampa di Sarri a Napoli, in venti minuti avevamo qualche brutta parola, qualche battuta. C'era suo fratello gemello davanti al microfono, era un'altra persona. E sta soffrendo a non essere se stesso". Dunque, da Napoli si lamentano per la pulizia del discorso del tecnico bianconero, come se solo quell'elemento lo contraddistingua da tutto il resto.