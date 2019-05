Sono molte le voci che si alternano in questi giorni, contrapposte alle notizie. Rumors che non vorrebbero Sarri sulla panchina bianconera, con qualche preoccupazione anche per chi il tecnico del Chelsea lo ha avuto come allenatore: il Napoli. I tifosi, in città, sono apparsi preoccupati e amareggiati per questo possibile affare, riversando sui social il proprio dispiacere.



Valter De Maggio, giornalista, a Radio Kiss Kiss ha dichiarato: "Vi dico con assoluta certezza che Maurizio Sarri non andrà alla Juventus. Me lo ha detto una fonte importante. La Juventus prenderà uno di questi due: Pochettino oppure Jurgen Klopp. Il nuovo allenatore della Juventus sarà annunciato dopo la finale di Champions League". A lui si è aggiunto il commento di un altro giornalista e tifoso napoletano, Umberto Chiariello, a Radio Crc: "Sarri alla Juve? A me hanno parlato di Guardiola. Sarri ha fatto il masaniello a Napoli, non a caso la Treccani ha coniato il termine 'sarrismo' perché ha incarnato la napoletanità, è andato oltre. Mi ricorda la storia di Brian Clough che lasciò il Derby County per andare al Leeds dopo averne parlato male, ma poi fallì e ripartì dal basso, facendo altri miracoli. Sarri ha un carattere ispido".