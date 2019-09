com'e che Sky non ha visto il calcio che Ronaldo rifila a Vicari mentre corrono ? Ronaldo Grande pallone d'oro e Sky Tv di parte pic.twitter.com/3DclPgNueQ — enrico indolfi (@enryiflodni) September 28, 2019

Da Napoli nella serata di oggi è arrivata l'ennesima polemica diretta al mondo Juve, con protagonista Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato infatti accusato di aver scalciato a palla lontana Vicari, difensore della Spal, e di essere perciò passibile di prova tv.L'accusa, come si legge sul portale areanapoli.it, che non è l'unico azzurro a riportare questa polemica: "L'asso portoghese dei bianconeri, infatti, ha rifilato un calcio da dietro a Vicari, spedendolo direttamente nei cartelloni pubblicitari sistemati a fondo campo. Un calcetto assolutamente evitabile, un atteggiamento davvero fuori luogo. Qualcuno, per difesa d'ufficio, sostiene che Ronaldo non poteva frenare il movimento naturale della corsa e che è franato sulle gambe dell'avversario,