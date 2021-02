che faccia di....

— Gerardo Marino (@GerardoFNS) February 13, 2021

Le proteste di Andrea Pirlo hanno trovato terreno fertile tra le solite polemiche in arrivo da Napoli. Un tifoso, in particolare, ha voluto rispondere con l'audio ambientale del Maradona, in cui si sente la reazione di Chiellini subito dopo le lamentele di Rrahmani. Il capitano bianconero si rivolge da lontano al collega azzurro, e non esattamente in maniera dolce:Che ha poi visto Doveri allontanarsi in direzione Var e quindi concedere il penalty agli azzurri. Da lì, il gol di Insigne e i tentativi di reazione da parte dei bianconeri. Purtroppo per Pirlo, poco fruttuosi...