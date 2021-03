Nel suo commento per Calciomercato.com, il giornalista napoletano Salvatore Caiazza fa il paragone tra Pirlo e Gattuso. Ecco un estratto: "Il ko casalingo con il Benevento ha mostrato le peculiarità di un gruppo che quando non gira Cristiano Ronaldo non sa vincere. I sanniti hanno giocato una partita perfetta e nessuno accampi scuse per il rigore non fischiato da Abisso di Palermo su Chiesa. Foulon è scivolato sull'ex Fiorentina e il fischietto siciliano ha giustamente fatto proseguire. Un plauso a Paratici che non ha voluto tirare in ballo l'episodio mentre l'allenatore ha pensato opportuno di prendersela con la squadra. È troppo facile scaricare le colpe su chi non sa cosa deve fare quando di fronte c'è un'avversaria ben messa in campo e capace di piazzare il colpo al primo errore dei bianconeri. Ma Pirlo è Pirlo mentre Gattuso deve sempre pagare lo scotto dell'uomo del Sud. Di quello che si deve sudare le cose per ottenerle".