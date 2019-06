Il giornalista napoletano Antonio Petrazzullo non lesina critiche a Maurizio Sarri in un editoriale scritto per il sito di Sportmediaset, ecco alcuni dei passaggi più duri: "Dalla tuta alla giacca e la cravatta. Dal “chi non salta juventino è”, nell’estate del 2015 a Dimaro, alla minaccia di querela per chi aveva ipotizzato un suo incontro con i dirigenti del club bianconero quando difendeva i colori del Napoli, senza dimenticare che "il Napoli è l'unica squadra italiana che rappresenta una sola grande città" e che "il Napoli è arrivato secondo ma ha il pubblico campione d'Italia [...] Già in quell’abbraccio allo Stadium con Higuain, fresco traditore, in molti faticarono a comprendere la sua eccessiva benevolenza. D’altronde, tale padre, tale figlio. Ma Napoli non perdona. Dal finto inchino verso la Curva B, all’affetto ricambiato con lo striscione “Sarri uno di noi”, quelle immagini ora scorrono nel cassetto della memoria da mandare definitivamente in archivio: è svanito tutto con un battito di ciglia, l’ha voluto lui. Servirà da monito per il futuro".