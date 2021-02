5









Carlo Alvino, a Radio Kiss Kiss, ha parlato dell'episodio sul rigore concesso alla Juve nella gara con l'Inter. Condendo con la classica ironia partenopea nei confronti bianconeri. "Cristiano Ronaldo ha più volte protestato con l'arbitro, ma il direttore di gara non ha preso nessun provvedimento - le sue parole -. Dico che è accaduta la stessa cosa quando a protestare è stato Sanchez dell'Inter. Aggiungo questo altrimenti i fan della Vecchia Signora dicono che io me la prendo solo con la Juventus. I giornalisti della RAI hanno affermato che Pirlo ha chiesto educatamente l'intervento del VAR in occasione del rigore. Il mister dei bianconeri ha cambiato le regole. Ora basta chiedere con educazione l'intervento del VAR per essere accontentati".