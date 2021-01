Nello Mascia, per Il Napolista, commenta così la sconfitta della Juventus a San Siro: "In campo il Pirlocchio si presenta con una voragine abissale a centrocampo e con una difesa gestita da due simpatici pensionati da giardini pubblici. Un disastro. L’aspirante Maestro riesce a subire una sonora lezione di tattica niente meno che dal Mister Parrucca. Il quale non è che si inventa chissà che. Certo, Barella è stratosferico. Certo, Hakimi è sempre più incontenibile. Certo, è meraviglioso quel lancio alla Luisito Suarez di sessanta metri col quale Bastoni mette le ali al sardo per il secondo gol. Per il resto la prestazione dei nerazzurri è semplicemente normale. Ma basta per questa Juve assai malmessa dalla quale persino il Toy Boy sembra essersi definitivamente dissociato".