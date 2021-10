A gennaio si giocherà la Coppa d'Africa e il 6 gennaio è in programma la partita di campionato tra Juventus e Napoli. Sul tema è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello, intervenuto a Calcio Napoli 24 Live: "Cose già note, non ci si può lamentare: non è giusto che sia così, tuttavia, quindi qualche provvedimento andrà preso. Adesso che i calciatori africani hanno una loro importanza, ne va preso atto e non è giusto che sia l’unica competizione internazionale per la quale non vengono fermati i campionati"