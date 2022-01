13









Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, la Juve non ha fatto trapelare nulla della sorpresa nell'aver visto schierati i tre in quarantena. Il Napoli era consapevole che i tre avrebbero rischiato un'ammenda - e forse neanche quella, perché il protocollo FIGC è stato rispettato alla lettera -, eppure il quotidiano racconta di una "certa contrarietà" percepita allo Stadium.



POTENZIALE RICORSO - Non solo: data la decisione finale del Napoli di schierare Zielinski, Lobotka e Rrahmani, i tre in isolamento per i contatti stretti con Mario Rui e Meret, il club azzurro resta convinto di aver preso la decisione giusta, nel rispetto del protocollo ancora in vigore. Cosa succederà, adesso? Intanto dovranno esprimersi le due ASL, ma potrebbe farlo anche la Juventus: è probabile che i bianconeri valutino un ricorso.