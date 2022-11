"Con le mani, con le mani, con le mani ciao ciao... Verona. Rieccola la Juve nei primi quattro posti e con la chiara intenzione di insidiare il Napoli. C'è anche la Signora come concorrente della lotta scudetto. Poteva mai rimanere fuori Madama da questo torneo dopo solo 14 giornate? Assolutamente no. Certo, al Bentegodi non si è capito se si giocava a pallavolo o al calcio. A quanto pare l'arbitro e il Var hanno optato per il primo sport viste le lamentele dei padroni di casa. Caro compaesano Bocchetti eppure dovresti sapere come vanno certe cose. Sai bene che il tocco di Osimhen a Bergamo non è uguale a quello di Danilo da voi. Gli espertoni della moviola non si sono permessi minimamente di contraddire l'operato di Di Bello e di chi stava in cabina di regia. Con le maglie al contrario forse qualcosa di diverso sarebbe potuto succedere. E che dire del penalty assegnato per fallo di Bonucci e poi tolto dal Var? Mamma ragazzi vengono i brividi...".Dal Napolimania di Salvatore Caiazza per calciomercato.com