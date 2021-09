Carlo, attraverso il suo account Twitter, riporta la notizia del rientro di Davida Napoli (dunque anche di Juan). Ecco le sue parole, pubblicate sul profilo social: "Ospina sabato sarà regolarmente in campo ma il suo arrivo a Napoli è previsto solo nella tarda serata di venerdì. Non prima". Napoli e Juve divideranno le spese di un jet privato e non è escluso che Cuadrado possa arrivare direttamente a Napoli.