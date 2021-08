Tra due turni ci sarà la partita trae le discussioni sono già cominciate. Ieri,è stato espulso per una sbracciata in area e ora bisognerà aspettare la decisione del Giudice Sportivo, per sapere se l'attaccante potrà giocare contro la. Intanto, da Napoli, su calciomercato.com, si commenta così:"Cominciamo bene. Padre, figlio e spirito santo. Facciamoci il segno della croce. Ha dovuto mostrare gli attributi il Napoli per battere il Venezia. Neanche il tempo di partire che già l'arbitro Aureliano voleva rovinare l'esordio a Luciano Spalletti. Il fischietto di Bologna ha visto nella sbracciata di Osimhen in area un fallo cattivo e lo ha mandato negli spogliatoi. Una scelta assurda che non ha fermato gli azzurri. Che alla fine hanno stravinto anche in inferiorità numerica. Adesso, però, bisogna capire cosa deciderà il giudice sportivo. Sì perché c'è il rischio di due giornate di squalifica. E indovinate alla terza di campionato chi dovrà affrontare il Napoli? La Juve... Sarà un caso? A pensar male si fa peccato ma possibile che il signor Aureliano deve già rovinare la reputazione di questo torneo alla prima giornata?"