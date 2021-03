Salvatore Caiazza, su Calciomercato.com, ha analizzato le parole di Orsato: "Peccato che quella valutazione è costata tanto ad un Napoli che il giorno dopo si è fatto male da solo a Firenze perdendo così definitivamente lo scudetto. A sentire ciò vien da ridere perché è il primo caso al mondo dove un arbitro sbaglia perché è troppo vicino all'azione. Di solito certe disattenzioni avvengono quando si è lontani o con dei calciatori nella linea visiva. Non ce ne voglia il direttore di gara veneto, ma questa dichiarazione offende l'intelligenza dei napoletani. Che ci fosse stato un errore lo si sapeva già. Il problema è che con 91 punti Sarri dovette inghiottire il rospo e rimanere a secco dopo una stagione prestigiosa. Ma quel tricolore non è suo solo per gli almanacchi del calcio. Perché sul campo il titolo è bello che cucito sul petto".