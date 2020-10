A Radio Marte, l'avvocato Chiacchio, ha parlato della situazione Juve-Napoli: "Sono stato facile profeta, ho sempre detto che il 3-0 per la Juve non fosse scontato e infatti il Giudice Sportivo non ha ancora deciso ed il Napoli ha chiesto il riconoscimento della causa di forza maggiore. Se il Giudice la riconosce, non può che trasmettere gli atti alla Lega e disporre che la partita venga ripetuta. Fondamentale anche la posizione della Juventus. Il Giudice indicherà il giorno nel quale deciderà, lasciando un margine di due giorni entro i quali le due parti potranno produrre nuove memorie".