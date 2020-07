Tra sei mesi, Milik può già firmare un contratto con la Juventus. Questa, senza troppi giri di parole, è l'aria (pesante) che tira attorno al polacco e al Napoli. Il centravanti ha scadenza 2021 e per questo De Laurentiis vorrebbe subito monetizzare la cessione: in un mondo normale, o almeno in linea con le leggi di mercato, per i bianconeri non dovrebbe essere così complicato strappare un buon affare dalle mani del Napoli. Eppure, c'è qualcosa che resiste. O meglio: qualcuno che resiste.



BERNA DICE NO - Osimhen è vicino, Mertens ha rinnovato e gli azzurri si sono rassegnati a cuor leggero: Milik non ha più spazio in questa squadra. Come riporta Il Mattino, la Juve deve però alleggerire il reparto offensivo, attualmente ingolfato da troppi giocatori. Il Napoli ci ha visto lungo: voleva Bernardeschi dall'inizio e continua a farlo, ma il giocatore toscano non sembra entusiasta di accettare la Campania come destinazione. Un discorso che si lega ai diritti d'immagine, con la Roc Nation (società di JayZ) che gestisce tutto il pacchetto comunicativo dell'esterno carrarese. Sappiamo quanto, negli anni, questo sia stato un vero problema per De Laurentiis e le sue trattative: l'unico a cui fece un'eccezione fu Gonzalo Higuain. Per Federico, al momento, non sembra disposto a farne.