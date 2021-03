Come raccontato da Valter De Maggio, giornalista di Kiss Kiss Napoli, arrivano novità importanti sul fronte Milik e in ottica Juventus: "Ci sono delle novità importanti per quello che concerne Arek Milik. Secondo delle informazioni che sono entrate in mio possesso, nel contratto sottoscritto dal polacco con l'Olympique Marsiglia, ci sarebbe una sorta di scappatoia per l'ex calciatore dell'Ajax. Arek Milik andrà alla Juventus nella prossima annata calcistica. Il calciatore era stato corteggiato dalla Vecchia Signora quando c'era Maurizio Sarri. Ma nei prossimi mei la trattativa potrà finalmente concretizzarsi sia per il giocatore che per la stessa Juventus". Queste, le parole raccolte da AreaNapoli.