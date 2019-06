Il noto giornalista napoletano, Paolo Del Genio, ha parlato così a Radio Kiss Kiss in seguito alle dichiarazioni di Mazzoleni . "E' un sistema abbastanza chiaro quello degli arbitri, che va sempre nella stessa direzione. Anche l'empatia va dalla parte della Juventus? Ma che diavolo, va tutto da quella parte là? Anche la tecnologia è empatica: a volte si va al monitor, altre volte no. Diventa empatico anche il computer del calendario? E' un bell'eufemismo quello utilizzato da Mazzoleni - le sue parole riportate da TuttoNapoli -. Negare che Pechino fosse uno dei più grandi scandali del nostro calcio è negare l'evidenza e a me dà fastidio quando si nega l'evidenza. Almeno Pechino e almeno il campionato scorso sarebbe meglio, da parte degli altri, saltarli come argomenti. Perché poi si parla di trofei che al Napoli mancano, quindi è meglio evitare l'argomento".