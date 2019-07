A Radio Marte, Gianni Di Marzio fa il punto sulla questione Icardi. Ecco le sue parole: "Icardi mi piace, il Napoli oltre a James Rodriguez e Lozano, che credo arriveranno, ha bisogno di prendere una prima punta, ha bisogno di prendere Icardi. In tutto questo però, devo dire che credo Insigne venga ceduto. Non è difficile prendere Icardi, se vuole, il Napoli lo può prendere tranquillamente. La Juve è un tentativo di minaccia perché farà di tutto per ostacolare la trattativa del Napoli, così si fa sul mercato. Marotta, però, credo non lo darà mai alla Juve".