"Lozano vuole spegnere la luce di Cristiano Ronaldo", così Il Mattino apre la sezione sport in questa importante giornata in cui il Napoli affronta la Juve. Lozano è il trascinatore della formazione di Rino Gattuso, l'unica certezza anche nell'ultimo periodo, mentre CR7 è sempre il volto di una Juve che sa funzionare, con e senza di lui, ma che con lui sa essere ben più forte. Il messicano è a quota 13 gol in stagione (9 in campionato e 6 in casa), il portoghese a 23, di cui 16 in Serie A.