A Radio 24, il noto scrittore Maurizio De Giovanni, tifoso napoletano, ha parlato così della vittoria degli azzurri sui bianconeri: "Una rivincita di Napoli-Verona della fine del campionato scorso, quella partita era contro la Juventus per la Champions, avevamo quella partita in mente ieri. La terza giornata non è indicativa, ma si mette pressione".