Salvatore, su Calciomercato.com, parla del Napoli e aggiunge una postilla sulla Juve: "Il resto è fuffa. Ma si sa che la Juve, per obbligo divino, prima o poi risalirà e quindi il Napoli farà bene a fare quanti più punti e possibile in modo tale da concentrarsi sulla Champions League. Perché qui in Italia lo scudetto non può più scendere al Sud. Ne sa qualcosa il povero Sarri che per poterlo festeggiare ha dovuto emigrare dai Savoia. Eppure lo hanno criticato. Risultato? Chi è arrivato dopo di lui ha fatto peggio e chi c'è adesso ha avuto una falsa partenza".