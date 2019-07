A Radio Marte, l'ex calciatore del Napoli, Salvatore Bagni, ha parlato della lotta di mercato tra gli azzurri e la Juve per Mauro Icardi. "Se il Napoli prende Icardi per l'85% vincerà lo scudetto e il giocatore mi pare voglia restare in Italia, ma sono convinto che la Juve farà di tutto per sottrarre Icardi al Napoli perché sa bene che potrebbe dargli fastidio - le sue parole riportate da TuttoNapoli -. Oltretutto, la Juve non ha un attacco stellare: oltre a Ronaldo, ci sono diverse alternative, ma non un potenziale assoluto che sarebbe tale con l'arrivo di Icardi. L'argentino garantisce 30 gol a stagione, è il finalizzatore che manca nella rosa del Napoli e mentre James offre diverse soluzioni perché può giocare in più ruoli, Icardi è goleador".