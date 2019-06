"C'è chi se la ride e di sicuro non si farà, ma la Juventus continua a offrire Dybala per Koulibaly. De Laurentiis può organizzare la fuga perfetta, vista l'assenza del giocatore a Dimaro. E sta valutando una contropartita economica aggiuntiva alta e giustificabile agli occhi dei tifosi", questa l'incredibile indiscrezione rivelata dal giornalista e scrittore Livio Varriale tramite Twitter, sul futuro del forte difensore azzurro e della Joya, che potrebbe finire sul mercato dopo la più deludente tra le quattro stagioni giocate con la maglia bianconera. E Koulibaly, di certo, sarebbe un rinforzo gradito, soprattutto in caso di arrivo di Maurizio Sarri in panchina al posto di Massimiliano Allegri.