Ai microfoni di Radio Marte, il giornalista napoletano Raffaele Auriemma ha raccontato un clamoroso scenario di mercato riguardante Pep Guardiola e la Juventus. "La Juventus aveva trovato l’accordo per portare Guardiola a Torino, ma il Manchester City si è opposto alla trattativa - le sue parole -. Per lui è difficile andare via da uno dei club più ricchi che ci siano al mondo e, per questo, la dirigenza bianconera ha contattato Maurizio Sarri. Sarri resterà l’allenatore della Juventus finchè Guardiola non riuscirà a liberarsi dal City". Insomma, una vera e propria bomba, che lascia trapelare come Sarri possa praticamente essere da filtro preparatorio all'arrivo di Pep. E sono in tanti a credergli.