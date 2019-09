Il giornalista Paolo Esposito è partito all'attacco della Juventus tramite Facebook: "Siamo ancora agli albori di questa stagione e tutto può ancora accadere. Anche i campioni italiani in carica della Juventus, non è che stiano facendo sfracelli! Hanno rubacchiato, vincendo con molta fortuna col Verona che meritava la vittoria e anche a Brescia, non hanno incantato e perdevano pure ma li ha salvati l'autogol del portiere del Brescia, ridando loro fiato! L'Inter, nonostante sia a punteggio pieno, ha vinto in modo striminzito sul proprio terreno, 1 a 0 contro l'Udinese ridotta in 10 qualche settimana fa e ha avuto finora un calendario più comodo degli azzurri!".