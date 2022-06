Intervenuto ai microfoni di Tele A, Giuseppe Bruno, proprietario del ristorante "Bobò" a Napoli e amico di molti giocatori del club partenopeo tra cui Kalidou Koulibaly, ha parlato anche del futuro del difensore senegalese, obiettivo di mercato della Juve. Ecco il suo pensiero: "Koulibaly non andrà alla Juventus, questa è una notizia sicura: resta a Napoli almeno per un'altra stagione. A mio parere resterà in azzurro per altri quattro, cinque anni e sarà accontentato. Io dico solo cose vere, garantite al 100%. Kalidou vuole rimanere. Non mi permetto di parlare a nome della società, io conosco il calciatore e so che lui non tradirebbe mai l'amore per un popolo che lo ha sempre amato".