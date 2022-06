"Ci sono poche certezze nel futuro di Kalidou Koulibaly, ma tra queste c'è quella di non voler andare alla Juventus. Almeno questa sarebbe la decisione presa dal centralone senegalese e comunicata nelle ultime settimane ai suoi inseparabili amici napoletani. Una scelta di cuore, è chiaro, perché il legame tra Koulibaly e la città di Napoli è ancora indissolubile". E' quanto scrive Il Mattino che aggiunge: "Kalidou è il primo a essere al corrente della fortissima rivalità che c'è tra Napoli e Juventus e per tanto non sarebbe in grado di seguire le orme che sono state già da ultimo a Gonzalo Higuain".